Gp Brasile, le pagelle: Rosberg da nove, Massa in trance, Alonso beffa Raikkonen 

10:20 - NICO ROSBERG – VOTO 9

Dopo aver preso cinque sberle di fila il biondo ha rialzato la cresta tenendo spalancata la finestra sul mondiale. Era dal Gran Premio di Germania che non riusciva a mettere i piedi lassù. Ora spera di mettere le mani sul premio finale grazie al punteggio doppio distribuito a Abu Dhabi.

FELIPE MASSA – VOTO 8

Travolto dalla trance agonistica sbaglia box al secondo cambio gomme. Poi rimedia all’errore con una gara sontuosa ridimensionando l’emergente Bottas. Per Felipe è stata una domenica di festa iniziata ancora prima del via, con migliaia di persone che urlavano il suo nome.

LEWIS HAMILTON – VOTO 7,5

La bulimia di vittorie per una volta gli si ritorce contro. Voleva umiliare ancora Rosberg ma ha rischiato di finire in anticipo la sua esibizione. D’accordo che Lewis era il più veloce in pista ma un pensiero al titolo buttato via nel 2007 sarebbe meglio farlo onde evitare un clamoroso bis.

JENSON BUTTON – VOTO 7,5

La sua carriera in Formula 1 è ai chilometri finali eppure “il bello della diretta” ha tenuto in piedi la baracca McLaren con una macchina impresentabile. Nel mondiale ha quasi il doppio dei punti del rampante Magnussen ma a far posto a Nando sarà proprio Jenson.

FERNANDO ALONSO – VOTO 7

Conferma le sue qualità di grande professionista. Nel frattempo si toglie una delle ultime soddisfazioni in rosso, rubando la merendina a Kimi Raikkonen (voto 7) proprio quando il finlandese era convinto di battere almeno una volta il compagno di squadra.