Giallo Lotus ad Abu Dhabi: correrà?

18:21 - Giallo Lotus ad Abu Dhabi. Ad oggi non è ancora arrivato il materiale del team al circuito. Su twitter stanno iniziando a circolare le foto dei box destinati a Maldonado e Grosjean chius. Nel paddock non si è visto neanche nessun membro della squadra che è in grave difficoltà economica e a questo punto potrebbe non prendere parte all'ultimo appuntamento del Mondiale. Già in Giappone la Lotus si era presentata senza hospitality e i meccanici erano stati invitati da Ecclestone a mangiare nel paddock club. Intanto Romain Grosjean, che l'anno prossimo correrà con il Team Haas, si sta rilassando al caldo di Abu Dhabi in spiaggia con tanto di foto postata sui social.



GROSJEAN, RELAX IN SPIAGGIA