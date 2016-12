Gaffe Hamilton: scambia la fidanzata per Justin Timberlake

21:46 - Sette anni di fidanzamento non sono bastati a Lewis Hamilton per imparare a memoria il repertorio completo della canzoni di Nicole Scherzinger, ex Pussycat Dolls. Così, durante una trasmissione radiofonica, il campione del Mondo è scivolato su un brano della sua ragazza, scambiandolo con uno di Justin Timberlake. Dopo che il conduttore gli ha fatto notare la gaffe, Hamilton ci ha scherzato su: "Adesso sono in grossi guai quando torno a casa...".

Il giochino proposto da Nick Grimshaw, conduttore di un programma radiofonico sulla BBC, prevedeva che il pilota della Mercedes indovinasse i brani proposti entro qualche secondo. Hamilton, dopo aver messo le mani avanti ("Non sono molto bravo coi nomi"), è inciampato proprio sulla canzone della fidanzata dal titolo "Scream". E ha scambiato la voce di Nicole per quella di un uomo (Justin Timberlake). Così, una volta svelato l'arcano, Lewis ha provato a smorzare la gaffe: "Mio dio, di chi era? Adesso sono nei guai. Ma quando fece quella canzone io e Nicole non stavamo insieme. Comunque è davvero bellissima". Poi, giusto per non farsi mancare nulla, ha fatto ironia sulle doti da pilota della fidanzata: "Quando guida lei è un bagno di sudore. Non le cedo volentieri la mia macchina".