Formula Uno, la McLaren ufficializza Alonso

14:13 - "Mclaren-Honda è lieta di annunciare che nel 2015 il team sarà composto da Fernando Alonso e Jenson Button": inizia così il comunicato della scuderia di Woking, che ufficializza i piloti per il prossimo mondiale di Formula 1. Nella nuova foto di gruppo c'è anche Nando: "Sono entusiasta di essere qui e ringrazio chi l'ha reso possibile. So che ci vorrà tempo per vincere, ma darò tutto me stesso". Il collaudatore sarà ancora Kevin Magnussen.

IL TWEET DI GARY PAFFET

Alonso torna in McLaren dopo il divorzio avvenuto nel 2007. Lo spagnolo, secondo la BBC, andrà a guadagnare 32 milioni di euro a stagione. Jenson Button, che ormai sembrava tagliato fuori, si è invece accordato in extremis con la scuderia e ha rinnovato il suo contratto (si parla di cifre dimezzate, circa 7 mln).

Dal comunicato della scuderia, ecco le dichiarazioni di Alonso: "Non ho mai nascosto la mia profonda ammirazione per Ayrton Senna: era il mio pilota preferito, il mio idolo in pista, il mio riferimento. Ricordo ancora quando da bambino provavo a emularlo. La McLaren è stata la vettura di Ayrton ed è quella che io mi appresto a guidare. Ne sono onorato. Nel corso dell'ultima stagione ho avuto numerose offerte, ma la McLaren si era fatta viva più di un anno fa e mi ha chiesto di tornare. Ho discusso a lungo con i vertici della McLaren e della Honda. Il loro desiderio, la loro perseveranza e determinazione rendono questa avventura eccitante. Abbiamo obiettivi e aspettative comuni, davanti a noi c'è un futuro solido. Ci vorrà tempo per raggiungere i risultati che vogliamo, ma questo per me non è un problema. Il tempo e le speranze non ci mancano, abbiamo anche le risorse necessarie: facciamo in modo di tornare una leggenda, questa è la nostra sfida".

"Sono molto entusiasta di intraprendere il mio 16 ° anno in Formula 1 e la mia sesta stagione con la McLaren - spiega il confermato Jenson Button - Come Fernando, sono certo che la McLaren e Honda sapranno realizzare grandi cose insieme e sono sicuro che potremo creare una squadra vincente. Sono contento di essere rimasto a fare parte di questa scuderia e sono impaziente di gareggiare".

LA FOTO DI GRUPPO