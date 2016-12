Formula 1, Vettel: "Ferrari competitiva, puntiamo al podio"

Sochi come Singapore? L'iniziale è la stessa e Sebastian Vettel spera di portare la Ferrari ancora al successo: "Abbiamo una macchina molto competitiva, ma sarà una gara completamente diversa anche se avremo le stesse gomme. Se poi dovesse finire come a Singapore...". Più realistico pensare al podio: "Spero certamente di salirci". Cauto Raikkonen: "Stiamo a vedere cosa succederà. Qui bastano piccoli cambiamenti per fare la differenza".