Formula 1, Susie Wolff si ritira: "E' stato un sogno"

La sua prima volta risale al Gp di Silverstone del 2014 , quando riportò una donna su una pista di Formula 1 dopo 22 anni ( Giovanna Amati , nel 1992 con la Brabham). Questo il messaggio della Williams: ""È stato un piacere lavorare con lei e vedere i suoi progressi come pilota e dentro il team - le parole del vice team principal Claire Williams - le sue conoscenze sono state importanti nello sviluppo della monoposto". Susie Wolff correrà la sua ultima gara nel weekend del 20-21 novembre, alla Race of Champions a Londra.

