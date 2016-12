Formula 1: nuova pole, si parte già in Australia

La Fia mette la parola fine al tormentone sulle nuove qualifiche di Formula 1. Il nuovo format a eliminazione per definire lo schieramento verrà infatti adottato dal primo Gp del 2016 in Australia. La decisione è stata presa dal Consiglio Mondiale del Motosport a Ginevra. A causa di alcune perplessità legate al cronometraggio, in un primo momento Ecclestone aveva ipotizzato l'introduzione della novità solo dal Gp della Spagna, ma poi si è tornati all'idea originale.