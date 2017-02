Formula 1, le squadre si presentano: ecco il calendario completo

A poco più di un mese dal debutto mondiale sulla pista di Melbourne, arriva il calendario completo delle presentazioni delle vetture di Formula 1 per la stagione 2017. La prima scuderia ad alzare i veli sulla propria monoposto sarà la Sauber, mentre per ammirare la nuova Ferrari bisognerà attendere venerdì 24 , quando a Fiorano verrà svelata la vettura frutto del progetto 668. La Mercedes W08 sarà presentata invece il 23 a Silverstone .

Sarà dunque una settimana ricca di appuntamenti quella che inizierà lunedì quando, sul proprio sito, la Sauber svelerà le prime immagini della C36. Toccherà poi alla Renault, martedì 21, e alla Force India, mercoledì 22. Giovedì sarà la volta dei campioni in carica della Mercedes, mentre venerdì si sovrapporrano le presentazioni di McLaren e Ferrari, con la casa di Maranello che lancerà la vettura nata dal progetto 668 il cui nome però non è ancora stato rivelato. Le ultime scuderie a mostrare i loro gioielli saranno Toro Rosso, Red Bull e Haas, domenica 26.



L'unica monoposto ad essersi già messa in mostra, almeno in parte, è la Williams, che verrà lanciata ufficialmente sabato 25, ma che già ha pubblicato un video di presentazione nei giorni scorsi.



IL CALENDARIO COMPLETO



20 Febbraio - Sauber C36

21 Febbraio - Renault R.S. 17

22 Febbraio - Force India VJM 10

23 Febbraio - Mercedes W08

24 Febbraio - Ferrari

24 Febbraio - McLaren MCL32

25 Febbraio - Williams FW40

26 Febbraio - Red Bull RB13

26 Febbraio - Toro Rosso STR12

26 Febbraio - Haas VF-17