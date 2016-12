Formula 1, le pagelle dell'Hungaroring

LEWIS HAMILTON – VOTO 9 Ha passato il sabato pomeriggio in evidente crisi biliare, causa regalino della giuria al biondo. Smaltita la rabbia, di domenica Lewis ha ricambiato la cortesia in pochi metri, fulminando il vicino di casa alla prima curva. Poi si è limitato a portare a spasso la Mercedes dando i segnali opportuni del potenziale a disposizione solo quando serviva. Dopo un lungo inseguimento il rapper è tornato in testa al mondiale con l’intenzione di restarci fino alla fine, forze occulte permettendo.



NICO ROSBERG – VOTO 7,5 Ormai è evidente che sia la Mercedes che il mondo che governa la Formula 1 vorrebbero il suo autografo sulla coppa 2016. Nico e i suoi numerosi sostenitori si ritrovano loro malgrado a fare i conti con un mastino poco addomesticabile, un talento puro che 9 anni fa riuscì a mettere in crisi un fenomeno come Fernando Alonso. A Budapest è bastato il semaforo per chiarire il concetto.



DANIEL RICCIARDO – VOTO 7,5 “Sorrisone” trova tempi e modi per tornare sul podio, scrollandosi di dosso per una domenica la minaccia assai concreta del ragazzino che guida la macchina gemella. Eccellente nella gestione delle gomme, Dan illude Vettel e poi lo batte, tornando sul podio e salendo al terzo posto nel mondiale



SEBASTIAN VETTEL – VOTO 6,5 Dopo un’altra domenica al limite dell’anonimato Seb racconta storie alle quali non crede più nemmeno lui. Lo fa senza il sorriso dopo 300 chilometri coperti senza guizzi particolari, lontanissimo ancora una volta dalla coppia Mercedes, battuto pure dalla Red Bull.



MAX VERSTAPPEN – VOTO 6,5 Dopo i giorni di festa torna a beccare di brutto dal compagno di squadra. Eppure dove c’è Max lo spettacolo e garantito. Non per niente, nella noia generale, la regia lo cerca sempre e comunque in attesa del numero ad effetto. In Ungheria lo ha trovato con Raikkonen.



KIMI RAIKKONEN – VOTO 7 La rimonta dalla settima fila ha dato un senso alla sua domenica. La svolta vera sarebbe arrivata con il sorpasso sul giovane Max, grazie allo slancio di una Ferrari che stava volando. Tempi e modi dell’attacco hanno offerto un altro esito. Resta comunque davanti a Seb nel mondiale e già questo non è poco.



FORMULA 1 – VOTO 2 Abbiamo scoperto che a scrivere questi regolamenti allucinanti è il Club delle Giovani Marmotte. Poi, per l’applicazione pratica delle norme in questione, vengono convocati a rotazione Pippo, Pluto, Qui Quo Qua, Clarabella, Poldo Sbaffini,Tiramolla e Superciuk.