Formula 1, la Ferrari "spia" la Mercedes

11:37 - I test rappresentano il momento buono per sguinzagliare i tecnici a spiare le novità della concorrenza. Ciò che è successo ieri a Abu Dhabi è stato immortalato dal fotografo spagnolo Miquel Liso che ha pubblicato le sequenze sulla pagina personale di Twitter. La Ferrari ha mandato una ragazza sulle tribune, proprio sopra i box della Mercedes. Ma quella che aveva in mano non era una telecamera normale, bensì un dispositivo per le riprese termiche, quelle che ogni tanto vengono mostrate durante le gare di Formula 1 con i colori che cambiano in rapporto alle temperatura della macchina. Probabilmente l’obiettivo della Ferrari era quello di ottenere un rapporto sull’intensità e la distribuzione del calore della Mercedes. La spia, di rosso vestita, non è ovviamente passata inosservata scatenando l’ironia del Web.

Could someone explain me what was this girl @ScuderiaFerrari doing above box of @MercedesAMGF1 with a termic camera? pic.twitter.com/IvMNaK9Pok

— MIQUEL LISO (@miquelliso) 26 Novembre 2014