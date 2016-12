Formula 1, Fia: "Jules Bianchi non frenò abbastanza per evitare pericoli" 

12:01 - Quali le cause che hanno portato e determinato l'incidente di Jules Bianchi durante il Gp del Giappone dello scorso cinque ottobre a Suzuka? Secondo la relazione dell'Accident Panel della Fia (la Federazione internazionale dell'Automobile) un'insieme di diverse ragioni: tra queste il fatto che lo stesso Bianchi non ha rallentato abbastanza e che il sistema frenante della sua Marussia non era compatibile con le indicazioni stesse della Fia.

"L'analisi degli eventi che hanno portato all'incidente di Bianchi - si legge nel documento articolato in 11 punti- indica che una serie di fattori determinanti possono aver contribuito a provocare lo schianto, anche se nessuno è stato l'unica causa". Bianchi ha perso il controllo della sua monoposto nel corso del 43° giro alla curva 7, dove l'acqua ha invaso la traiettoria semiasciutta. Nello stesso punto del tracciato, nella 42ª tornata, era uscita di pista la Sauber di Adrian Sutil. "Le azioni intraprese dopo l'incidente di Sutil - si legge nella relazione - sono state coerenti con le regole e con la loro interpretazione relativa ai 384 incidenti avvenuti nei precedenti 8 anni". In base all'analisi dei fatti, "non c'è alcuna ragione per cui la Safety Car dovesse essere mandata in pista prima o dopo l'incidente di Sutil".