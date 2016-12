Force India e Sauber denunciano la F1 alla UE

Una nuova grana sta per scoppiare nel mondo della Formula 1. Force India e Sauber, infatti, hanno presentato una denuncia all'Unione Europea per un abuso di posizione dominante e violazione della concorrenza da parte della Cvc, la società che controlla il circus, e le top squadre. L'istanza è stata presentata lunedì a Bruxelles. Un bel grattacapo per Ferrari e C., che adesso rischiano di trovarsi coinvolte in una battaglia legale complicata. L'accusa è di regole ingiuste e illegali nella divisioni dei proventi della F1.