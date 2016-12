Flop in tv per la fidanzata di Alonso

18:21 - L'amore va a gonfie vele, il lavoro un po' meno per Lara Alavarez. La mora showgirl spagnola, da qualche tempo fidanzata di Fernando Alonso, ex pilota della Ferrari e ora alla McLaren, ha dovuto assistere al flop del programma televisivo "Todo Bien" dell'emittente Cuatro (nel gruppo Mediaset) dopo appena tre settimane. La Alvarez, principale volto femminile di un format molto atteso e pubblicizzato già dalla scorsa estate, aveva fatto centro lo scorso 15 gennaio nella puntata d'esordio ma poi i successivi due episodi sono stati un flop in termini di ascolti e così l'emittente ha deciso di interrompere la messa in onda di "Todo Bien" e puntare su un nuovo progetto, di cui però non si sa se la Lara farà parte.

In attesa di una nuova avventura in televisione la bella Lara si consolerà stando vicino al fidanzato Alonso, pronto per il nuovo Mondiale di Formula 1 che scatterà a marzo.