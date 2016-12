29 ottobre 2016 22:18 Ferrari, Vettel: "Sono incazzato" Raikkonen: "Il potenziale c'è, ma..."

"Onestamente sono piuttosto incazzato", è questo il commento amarissimo di Sebastian Vettel dopo il settimo posto nelle qualifiche del GP del Messico. La Ferrari ha fatto flop nel Q3: "Con le supersoft non abbiamo guadagnato nulla, siamo andati indietro. Gli altri sono migliorati di mezzo secondo, noi no. Partiremo in una posizione che non rispecchia quel che vale la nostra macchina. È un grosso handicap".

"Sono deluso, molto deluso", Vettel non nasconde tutto il suo disappunto. Qualcosa non è funzionato: "La macchina è veloce, nel Q2 è stata una passeggiata con le soft, non so perché ma avevo un feeling migliore rispetto alle supersoft. Saremmo dovuti partire in seconda fila magari anche con la possibilità di arrivare se avessi fatto una buona prestazione. Ma non è stato il caso e quindi sono deluso. Partire così indietro non renderà la nostra gara più semplice, ma credo che avremo la possibilità di rimediare nonostante il grande handicap".