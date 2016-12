Ferrari, Vettel: "Le ambizioni sono altissime"

10:09 - Mille sorrisi per Sebastian Vettel nella conferenza del primo GP della stagione di Formula 1. In Australia il neo pilota della Ferrari si è presentato carico e fiducioso: "Vogliamo riportare la Ferrari al vertice, le ambizioni sono altissime e dobbiamo lavorare tantissimo. Bisogna comunque rimanere coi piedi per terra". C'è ottimismo: "Facciamo un passo al volta, ma la macchina è migliorata rispetto lo scorso anno".

Vettel è atteso alla prima gara al volante della Ferrari: "La prima gara di un Mondiale è molto speciale per tutti, quest'anno lo è soprattutto per me. Non vedo l'ora di correre".

Seb ha già messo nel mirino la Mercedes: "Vincere due gare? Per essere possibile dipende anche da quello che faranno gli altri team. Indubbiamente noi abbiamo fatto un passo avanti, ma non sappiamo ancora quanto sia grande questo miglioramento. Abbiamo visto lo scorso anno che ci sono sempre delle possibilità di vincere delle gare, quindi se ci metteremo subito alle spalle delle Mercedes potremo farci trovare pronti a cogliere la chance". Il vero valore della Ferrari non si sa ancora: "Ormai siamo alla vigilia del weekend, aspettiamo di essere in pista e ci faremo un'idea più precisa dei valori in campo. Le prove invernali sono sempre un po' interrogative, con le basse temperature i riscontri a volte sono molto differenti".

Il rapporto con Raikkonen è ottimo: "Ci conosciamo da molto tempo e ci rispettiamo. Kimi è una persona molto diretta e onesta, e lo apprezzo molto per questi ed altri aspetti del suo carattere. Senz'altro proveremo a batterci in pista, come è normale che avvenga, ma se ci saranno dei problemi siamo abbastanza adulti per parlarci e per risolverli".