Ferrari, Vettel: "La power unit è più potente"

In casa Ferrari non si respirava così tanto ottimismo da diverso tempo. Il debutto della SF16-H nei test di Montmelò è stato davvero convincente, ma c'è la consapevolezza che la strada è ancora lunga. Vettel è stato il più veloce: "La prima impressione è buona, la power unit è più potente e spero che sia lo stesso per Kimi, come avveniva l'anno scorso quando avevamo un feeling simile". Il tedesco tiene i piedi per terra: "C'è ancora tanto lavoro da fare".