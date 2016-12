Ferrari, Vettel: "In Canada non aspettiamoci dei miracoli"

La Ferrari si presenta in Canada con una prima evoluzione della power unit, grazie all'utilizzo di tre dei gettoni disponibili. A Maranello si augurano che le prestazioni possano di conseguenza migliorare, anche se Sebastian Vettel cerca di smorzare le aspettative: "Speriamo che sia un passo nella giusta direzione e che ci porti un po' più vicino - dice il tedesco -, ma non possiamo aspettarci miracoli da un giorno all'altro".

Vettel è soddisfatto di questa prima parte di stagione ed è ottimista per il futuro: "Finora il campionato è stato migliore di quello che chiunque avrebbe potuto prevedere. Abbiamo avuto un buon inizio, con tanti podi e la vittoria in Malesia, che in un certo senso è un sogno diventato realtà. Abbiamo molte ragioni per continuare a sognare. Abbiamo persone qualificate, abbiamo conoscenza e ci serve solo un po' più di tempo. Quanto tempo è difficile da dire, ma se continuiamo in questo modo sono fiducioso che a un certo punto prenderemo la Mercedes".