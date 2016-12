Ferrari, Vettel: "Ho azzeccato il giro" 

20:04 - Ottimismo in casa Ferrari per il GP del Bahrain. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen hanno grandi possibilità di battere le Mercedes di Hamilton e Rosberg. Il tedesco, secondo in griglia, è pronto a dare battaglia: "Ho azzeccato il giro, ora dobbiamo mettere pressione su di loro e vedere che succede". Il finlandese partirà quarto: "Speravo nella prima fila, per questo bisognerà fare una buona partenza: vogliamo stare davanti".

Il secondo posto per Vettel era il massimo: "No non pensavo alla pole position, Lewis era molto competitivo e già in Q2 aveva messo un limite irraggiungibile. All'inizio delle qualifiche non ero molto contento, poi è andata meglio. L'ultimo giro era importante e l'abbiamo azzeccato. E' bello aver superato una Mercedes".

In gara, però, sarà un'altra cosa: "Per entrambi per il momento è difficile. Dobbiamo cercare di far durare le gomme, gli altri sembrano preoccupati e speriamo di mettere loro pressione. Dobbiamo pensare a noi stessi, fare una bella gara e il resto lo scopriremo domani".

Determinato come non mai Kimi Raikkonen: "Vogliamo stare davanti alle Mercedes. Volevo arrivare un po' più in alto con una prima fila tutta Ferrari e sono un po' deluso. Domani dobbiamo prima di tutto fare una bella partenza".