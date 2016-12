Ferrari, Vettel fa chiarezza: "Il team non ha responsabilità"

Sebastian Vettel prova a spegnere la bufera dopo l'esplosione della posteriore destra a Spa. "Giusto per fare chiarezza. Il team e io abbiamo deciso insieme la strategia per la gara. Io sostengo la squadra e la squadra sostiene me. E questo è ciò che ci rende una squadra. La nostra strategia non è mai stata rischiosa, in nessun punto. E la squadra non ha responsabilità". Il pilota della Ferrari ha così commentato le notizie di stampa che gli hanno attribuito screzi col team dopo l'esplosione di una gomma a Spa, in una dichiarazione diffusa dall'ufficio stampa del team.