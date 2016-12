Ferrari: Vettel e Raikkonen ad Austin con penalità

A prima vista si tratta della classica brutta tegola, che cade sulla Ferrari alla vigilia delle prime prove del GP degli Stati Uniti. Da Austin, Texas, è rimbalzato il tweet di Sebastian Vettel: siamo costretti a montare il quinto motore, quindi perderemo 10 posti sullo schieramento di partenza. All'appuntamento numero 16 dei 20 in programma la Rossa e il quattro volte campione del mondo trovano sul loro cammino un ostacolo non insormontabile ma di certo fastidioso, proprio quando c'è da difendere il secondo posto nel mondiale conquistato da poco, senza contare che sulla carta la partita per il titolo è ancora aperta, con 66 punti da recuperare su Lewis Hamilton quando ce ne sono in palio ancora 100. Non si tratta comunque di un fulmine a ciel sereno.

Dalla Scuderia fanno sapere che la mossa era prevista, in modo da avere un motore aggiornato e più competitivo per il finale di stagione, per i GP di Stati Uniti, Messico, Brasile e Abu Dhabi. La stessa operazione viene effettuata anche sulla vettura di Kimi Raikkonen. Per Vettel la mossa è importante non solo per avvicinare le prestazioni della Mercedes, ma per portare avanti un programma di sviluppo in vista del futuro. Per la gara di domenica il risultato non è comunque compromesso, ma i due ferraristi dovranno sfoderare il meglio del loro repertorio perché il tracciato di Austin, con 20 curve in 5 chilometri, non è il più indicato per i sorpassi facili.