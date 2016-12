3 aprile 2016 Ferrari, Vettel: "Frustrante non poter correre" Il tedesco dopo il ritiro in Bahrain:"Spero che il motore vada ancora bene"

Il GP del Bahrain di Sebastian Vettel è finito ancora prima di iniziare: il tedesco è stato costretto a parcheggiare a bordo pista la sua Ferrari nel corso del giro di ricognizione. "E' frustrante non poter correre, siamo delusi. Ho perso potenza e ho visto il fumo. Spero che il motore vada ancora bene. Problema di affidabilità? La partenza con il mio ritiro e quello di Kimi in Bahrain non è stata ideale", ha analizzato il pilota della Rossa.



"Non ho grandi sensazioni, non ho versato neanche una goccia di sudore. Ripartiremo. Non è ideale come partenza, sappiamo che dobbiamo migliorare e di certo quella di oggi non è una buona notizia. Così è la vita, è frustrante, ma ora Kimi (Raikkonen, ndr) è in gara e puntiamo tutti su di lui".