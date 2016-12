Ferrari, Vettel: "Credo ancora nel secondo posto"

"Finché la matematica non mi condanna, devo puntare al secondo posto ". Sebastian Vettel sprona la sua Ferrari e suona la carica in vista del Gp del Brasile , penultimo appuntamento del Mondiale di F1: sono 21 i punti che ad oggi lo dividono in classifica da Nico Rosberg: " Sarà una gara cruciale, la macchina è ottima e dovrò attaccare al massimo per inserirmi tra le due Mercedes. Il 2016? Sono fiducioso, siamo pronti per un bel passo avanti ".

"Che ne dica Niki Lauda, non siamo ancora al livello della Mercedes - ammette poi Vettel -. Vedo però come si lavora a Maranello dietro le quinte e sono certo che ci saranno progressi consistenti". Insomma, il suo primo anno in Ferrari si sta per chiudere: tre vittorie e altri 9 podi il bilancio di Seb, che spera di aumentare il suo bottino tra Interlagos e Abu Dhabi per proiettarsi al meglio verso il 2016: "Quest'anno sono stato travolto dalla magia Rossa, c'è grande passione all'interno del team e all'esterno coi tifosi in tutto il mondo. Un punto debole? Dobbiamo allenare di più la nostra resistenza alle bevande alcoliche se vogliamo fare più brindisi l'anno prossimo - scherza in chiusura il tedesco -. E' questo il nostro vero obiettivo".