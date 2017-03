Ferrari, sorriso Vettel: "Sensazioni positive, SF70-H affidabile e veloce"

I test sulla nuova monoposto, dunque, fanno ben sperare Seb per il campionato. "Stiamo seguendo il programma che ci eravamo posti. A volte siamo più veloci, altre meno. Il problema che siamo sotto il chilometraggio che avevamo fissato", ha spiegato. "A Melbourne mancano pochi giorni ma qui e in fabbrica stanno lavorando duramente per arrivare pronti - ha proseguito -. Rispetto all'anno scorso siamo preparati meglio, abbiamo percorso più chilometri e la squadra nel complesso è migliorata".



"Dal 20176 abbiamo imparato una lezione importante - ha continuato Vettel -. I risultati non sono stati all'altezza, ma sono serviti per comprendere la direzione da seguire per fare un passo in avanti. Detto questo non ho un'idea precisa di cosa possa accadere a Melbourne o nella gara successiva".



Quanto agli avversari, invece, Seb vola basso. "Hamilton ci considera pericolosi? Mah… se a Melbourne fossimo in grado di lottare per il podio sarebbe fantastico, ma i test sono un'altra cosa". Poi un primo bilancio sul comportamento in pista delle nuove monoposto: "Mi ha sorpreso quanto siamo attaccati alliasfalto. In rettilineo siamo più lenti, ma in curva siamo decisamente più veloci. Ovviamente vale per tutti e non solo per noi".