Ferrari, Raikkonen: "Dobbiamo migliorare" 

10:41 - La Ferrari è grande crescita, ma non bisogna fermarsi. Lo sa bene Kimi Raikkonen che, nonostante il secondo posto nelle prove libere in Malesia, ha alzato l'asticella: "Dobbiamo migliorare ancora, abbiamo avuto problemi con gli pneumatici e con il set up. Cercheremo di fare del nostro meglio". Buon venerdì per Sebastian Vettel: "Grande caldo e sono soddisfatto del lavoro fatto. In qualifica sarà lotta con Williams, Red Bull e Toro Rosso".

Vettel ha spiegato anche il suo testacoda: "Ho spinto un po’ troppo a fondo. Siamo qui per provare, ho provato ed è andata male. Il testacoda non aveva nulla a che fare con la sfortuna, è dipeso solo da me. Ho spinto un po’ troppo pensando che potessi avere aderenza e invece non è andata così. Penso che se si debba scegliere un giorno per questo si scelga oggi...".