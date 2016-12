Ferrari, Raikkonen: "Bottas al mio posto? Chiedete ad Arrivabene"

Kimi Raikkonen non può mai stare tranquillo. Anche alla vigilia del Gran Premio di Monaco le domande dei cronisti sul suo futuro tengono banco: le indiscrezioni vogliono Valtteri Bottas come principale candidato alla sua sostituzione, ma Raikkonen non si scompone . "Siamo finlandesi ma non ci conosciamo molto bene - le parole dell'Uomo di ghiaccio -. Chiedete alla Ferrari ciò che ha intenzione di fare, accadrà quello che dovrà accadere. Non sono preoccupato ".

A Monaco sarà fondamentale una qualifica estremamente competitiva, Raikkonen è consapevole che in questa stagione il sabato è stato il suo punto debole: "Le qualifiche fino ad ora non sono andate benissimo, spero che qui vada meglio. Ma non ho particolari pressioni addosso - spiega il finlandese -, cercherò di dare il meglio".



Infine una riflessione sulla possibilità che scompaiano le comunicazioni radio: "Faremmo fatica a concludere le gare, non è questo il modo per rendere più interessante la Formula 1. Per me - taglia corto Raikkonen - la cosa più bella sarebbe avere macchine ancora più veloci".