Ferrari, Marchionne: "Mondiale? Non so se vinceremo"

A margine della presentazione della mostra 'Driving with the Stars', presso il Museo Enzo Ferrari, Sergio Marchionne ha parlato della nuova SF70H. "E' più potente di sicuro. Sono contento, da quello che ho visto ieri - ha spiegato il presidente della Rossa - . Un passo avanti enorme rispetto a dove eravamo l'anno scorso". Sul Mondiale: "Ottimisti? Sì, ma non so se vincerà il campionato. Ma non ci dobbiamo vergognare quest'anno".

I primi test del Montmelò fanno ben sperare il numero 1 del Cavallino. "La nuova Ferrari? E' più potente di sicuro. Sono contento, da quello che ho visto ieri. Le previsioni che avevamo fatto si sono poi avverate - Il comportamento della macchina in pista ha dato risultati in linea con le aspettative. Un passo avanti enorme rispetto a dove eravamo l'anno scorso".



Sulla vittorie del Mondiale, Marchionne non si sbilancia. "Ottimisti? Sì, ma non so se vincerà il campionato. Ma non ci dobbiamo vergognare quest'anno ed è importante".



Quest'anno la Ferrari compie 70 anni. "Il 2017? Tanti eventi, sì. Ma vorrei festeggiare anche in F1". Evento che non si verifica ormai dal 2007, quando Kimi Raikkonen vinse il Mondiale beffando di un punto il duo McLaren Hamilton-Alonso.