Ferrari, in Bahrain Vettel "tradito" dal manettino

Allarme rosso a Maranello. L'esplosione del motore che ha fermato Vettel in Bahrain è solo l'ultimo segnale della fragilità della SF16-H e ora i tecnici del Cavallino stanno pensando di fare un passo indietro per ritrovaredare maggiore affidabilità alla monoposto. Nel dettaglio, le rotture sulle Rosse avrebbero un legame tra loro, legato all'innovativo sistema HCCI (il famigerato "manettino") ideato per aumentare la potenza in qualifica, partenza e sorpassi.