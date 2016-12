Ferrari, è scontro tra Montezemolo e Marchionne

13:29 - Aveva scelto il silenzio nonostante sia riconosciuto come il maestro della comunicazione. Luca di Montezemolo si era imposto di vivere sotto traccia la cancellazione formale della sua esperienza di oltre vent'anni a Maranello. Ogni segno della sua presenza è stato cancellato, così come molte delle figure che hanno condiviso la sua avventura sono state allontanate o ridimensionate. Ma le parole pronunciate ieri da Sergio Marchionne hanno fatto esplodere l'ex presidente che, dopo aver passato un pomeriggio e la notte a meditare, ha finalmente rotto il silenzio.

Troppo severo il giudizio espresso dai nuovi vertici che, nel tentativo di far sparire la vecchia iconografia dalla dominante rossa, si limitano a prendere in esame i risultati deludenti del recente passato dimenticando ciò che è accaduto in precedenza. Trascurando così i meriti del rilancio del marchio, avvenuto proprio sotto la gestione di Luca di Montezemolo che ha trasformato la Ferrari in un'azienda dinamica e moderna mantenendo intatto il concetto di esclusività del prodotto. Insomma per avere una mano così pesante nei giudizi, tra Marchionne e Montezemolo deve per forza essere successo qualcosa di grave. Solo così possono trovare una spegazione modi e toni di una polemica che tre mesi fa sembrava spenta sul nascere, tra pacche sulle spalle e frasi di circostanza.