Ferrari: è già addio con Mattiacci 

E' caos in Ferrari: sembra già essere finita l'avventura di Marco Mattiacci da team principal. Ad anticiparlo è la Bild e dal paddock di Abu Dhabi arrivano conferme. Il dirigente era arrivato il 14 aprile scorso in sostituzione di Domenicali, l'ultima mossa di Montezemolo per dare la scossa alla scuderia. Ora il nuovo presidente Marchionne starebbe cambiando ancora: in arrivo c'è il vicepresidente di Phillip Morris, Maurizio Arrivabene.

E' in atto una e vera propria rivoluzione in casa Ferrari. Il progetto Mattiacci è praticamente finito ancora prima di cominciare: troppi pochi i sette mesi alla guida del Cavallino. L'ex direttore della Ferrari North America, scelto da Montezemolo in aprile, paga gli scarsi risultati di Alonso e Raikkonen. Dal suo arrivo a Maranello non c'è stata nessuna svolta degna di nota e così il nuovo corso Marchionne ha deciso di tare un taglio al passato.

Non solo l'addio di Alonso e l'ingaggio di Vettel, ora cambia anche la guida sportiva. Tutto porta a Maurizio Arrivabene che potrebbe, dovrebbe, diventare operativo già da lunedì. L'attuale vicepresidente di Phillips Morris International e numero 1 di Marlboro Italia è da sempre vicino alla scuderia di Maranello ed è stato uno dei principali artefici dell'ingaggio di Alonso cinque anni fa, così come quello di Valentino Rossi in Ducati. Una scelta che però poco c'entra con la gestione sportiva visto che Arrivabene è uno dei principali esperti di marketing italiani.



BOTTA E RISPOTA ALONSO-MATTIACCI

Botta e risposta per Alonso e Mattiacci, i due con le valigie in casa Ferrari, si sono pizzicati. L'ormai ex team principal ha detto: "Prendiamo Vettel perché c'è bisogno di un pilota giovane e motivato". Immediata la replica del pilota spagnolo: "Ho letto quel commento. Se vuole dire che non ero abbastanza motivato, si vede che essendo stato con noi pochi mesi, non aveva visto quanto avessi lottato in questi cinque anni. Bè, però non ero così vecchio quando a Monza, e anche dopo, ha tentato di prolungare il mio contratto. Ci sono stati tanti incontri e conservo ancora le e-mail che mi ha mandato".