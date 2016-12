Ferrari, debutto a Piazza Affari. Marchionne "Riportiamo il titolo a Maranello"

"E' iniziato da pochi giorni quello che per noi dovrebbe essere l'anno del ritorno in vetta. Nel 2015 abbiamo fatto passi enormi, abbiamo dimostrato di essere competitivi e soprattutto siamo riusciti a ricreare un gruppo. La squadra oggi c'è, è forte e coesa, ci manca poco per arrivare dove vogliamo arrivare - ha detto Marchionne - Siamo consapevoli di avere avversari forti ma non li temiamo. Stiamo lavorando tanto e con la giusta cattiveria agonistica per presentarci in Australia come la squadra da battere. Non possiamo fare altrimenti se vogliamo rispettare la storia di team più vincere della Formula Uno. Abbiamo fatto tutti gli investimenti richiesti da Arrivabene (ride e si rivolge a lui, ndr), possiamo finalmente contare su due campioni del mondo, abbiamo le persone giuste in ogni reparto per raggiungere il vero e unico obiettivo: riportare il titolo a Maranello". La Ferrari ha debuttato a Piazza Affari a 43 euro per azione. Subito il titolo è sceso sotto quota 42 euro e poi sospeso dalle contrattazioni. Dopo pochi minuti è rientrato agli scambi.