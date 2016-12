Ferrari, Arrivabene: "Vogliamo vincere il Mondiale"

"Quest'auto è frutto del lavoro di molte persone, frutto di un grande impegno prima di tutto del nostro presidente, che ci ha dato tutti i mezzi per far sì che nulla in quest'auto fosse lasciato al caso". Maurizio Arrivabene, team principal della scuderia di Maranello, presenta così la nuova Ferrari SF16-H, costruita per un obiettivo preciso: "L'anno scorso abbiamo ottenuto tre vittorie ma dobbiamo fare di più e cercare di vincere il Mondiale".