Ferrari, Arrivabene rischia di essere investito da Massa

Il weekend austriaco non è iniziato nel migliore dei modi per la Ferrari. Nel corso delle prove libere 1 prima Vettel ha dovuto abbandonare la sua vettura in pista, poi, poco dopo, Arrivabene ha rischiato di essere investito da Massa in pit lane. Per la SF15-T di Seb solo pochi chilometri prima del parcheggio a bordo pista con i freni anteriori in fumo. Monoposto riportata ai box dal carro attrezzi, la prima diagnosi parla di un problema alla trasmissione. Per il team principal della scuderia, invece, solo un grosso spavento con il brasiliano della Williams abile a frenare per non evitare lo scontro. Poi l'abbraccio chiarificatore.