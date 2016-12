Ferrari-Alonso, l'addio ufficiale è vicino 

13:29 - L'ufficializzazione dell'addio potrebbe arrivare già domenica dopo il Gran Premio del Giappone. Così, dopo 5 stagioni, dall'anno prossimo la Ferrari si troverà nella scomoda posizione di dover affrontare Fernando Alonso come avversario. La rottura definitiva è recente, ma le prime crepe del rapporto si erano aperte l'anno scorso quando Nando fece intendere che avrebbe voluto una Red Bull come regalo per il suo compleanno. Una battuta che non era piaciuta ai vertici. Ma grazie ai suoi risultati e a una leadership conquistata in pista Alonso si è sentito autorizzato a parole e a mosse che sul lungo hanno logorato il rapporto con la Ferrari.

Le parole pronunciate a Parigi da Sergio Marchionne sottolineano il punto di non ritorno. La Ferrari è un marchio talmente forte che può fare a meno di chiunque. Il futuro presidente ha aggiunto che la sua missione è quella di proteggere la Ferrari, segno che le pretese di Alonso potrebbero rappresentare una minaccia. Più morbido Montezemolo che quando parla di Alonso utilizza comunque il passato. Per la parola fine è quindi questione di giorni, se non di ore.