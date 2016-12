F1, Vettel: "Vogliamo dimostrare che siamo i migliori"

MARCHIONNE: "PIU' LIBERTA NEI REGOLAMENTI"La Ferrari vuole un regolamento più libero in Formula 1 nonostante le modifiche in vista del 2017. "il successo e la forza della Ferrari sono sempre state strettamente legate al mondo della Formula 1. In ogni modo credo che dovrebbe esserci più libertà di sperimentazione. E' il solo modo per raggiungere nuovi limiti e superare ostacoli apparentemente insormontabili", ha detto il presidente del Cavallino, Sergio Marchionne. "Credo che con l'introduzione del regolamento del 2017 si sia trovato un punto ragionevole di equilibrio, ma dovremo fare attenzione al fatto che spingere le macchine fino ai limiti e poi testarle nelle condizioni più estreme sia il solo modo per garantire il rendimento massimo a livello di prestazioni", ha aggiunto ribadendo il concetto. Poi il proclama: "Come credeva fermamente Enzo Ferrari, la Formula 1 rimarrà grande se ci impegneremo per i nostri ideali. Gli ideali sono puntare ad essere i più veloci in gara, i più rivoluzionari, i più innovativi. Non ho alcun dubbio che il meglio debba ancora venire".