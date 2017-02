F1, Vettel: "Tanto lavoro dietro alla nuova Ferrari"

Sebastian Vettel ha accolto la neo arrivata in casa Ferrari con poche parole prima di scendere in pista a Fiorano per toccare con mano la bontà, si spera, della SF70H. "Penso al tanto lavoro dietro questa macchina, al lavoro di tante persone. E' bello oggi essere qui tutti insieme: è bello quando ci si mette tutti insieme", ha commentato il tedesco nel giorno del battesimo della monoposto di Maranello.