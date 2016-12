F1, Vettel: "Sul passo ci siamo, lotterò per la seconda posizione in campionato"

Sebastian Vettel non è certo dispiaciuto per il 3° posto in griglia al GP del Messico: "Con la gomma dura siamo molto veloci, lo eravamo già in Q2. Poi le Mercedes in Q3 si sono dimostrate inarrivabili, pensavamo di essere più vicini. Ma il passo è ottimo, voglio centrare la seconda posizione in campionato. Non ho niente da perdere". Deluso Kimi Raikkonen : "Lavoro eccellente del team, ma i tempi erano troppo serrati. Peccato per la penalità".

Vettel sorride: "Questa pista mi piace e con il passare del tempo si sta gommando sempre di più. Spero che anche domani il passo sia buono come è stato nell'inizio del weekend, ma non è facile capire a che livello siano gli altri. Le condizioni infatti stanno cambiando molto in fretta. Noi sulla mescola più dura siamo molto competitivi, ma credo che la chiave della gara sarà il degrado delle gomme. Non sembrano esserci problemi per noi, ma da ieri abbiamo visto che in tanti slittano spesso e fanno fatica a conservarle. Quindi dovremo vedere come funzioneranno in gara. Ma da questo punto di vista mi pare che noi e la Mercedes siamo sulla stessa barca".



Sabato decisamente storto invece per Raikkonen: incendio, guasto al cambio, testacoda, problema ai freni. E una diciottesima posizione in griglia da cui sarà difficile recuperare. Ma il finnico, dopo averlo fatto in un Team Radio, elogia la Ferrari anche nei commenti del dopo qualifica: "Dopo il problema delle libere i tempi erano davvero serrati, ma la squadra ha lavorato alla grande. Mi hanno cambiato il motore e il cambio molto velocemente, c'era poco da fare. Purtroppo non c'è stato nemmeno il tempo per risolvere la noia ai freni, non era possibile preparare tutto. E' andata così".