F1, Vettel: "Sarebbe stupendo fare almeno un po' di quello che ha fatto Schumi"

Sebastian Vettel ha concluso la sua prima stagione in Ferrari con 3 vittorie, 13 podi e il terzo posto in campionato. Il tedesco, in un'intervista ad As, ha parlato del suo 2015 con il Cavallino: nessuno come lui al debutto, ha subito conquistato la fiducia e la stima di team e tifosi. "E' stato un grande anno per la Ferrari, dopo una stagione difficile. Schumacher? Sarebbe un sogno fare almeno un po' di quello che ha fatto lui", ha commentato.

"In questa stagione ci sono state persone che hanno lasciato, nuove persone che sono arrivate, altri hanno cambiato ruolo e mansioni... insomma, nonostante tutti i cambiamenti in squadra penso sia stato un buon anno per noi. E' importante inviare segnali giusti e seguire il progetto che volevamo fare. Siamo stati vicini alle Mercedes, ma abbiamo ancora molto da fare. La nostra speranza è lottare per il titolo l'anno prossimo", ha detto ancora.



Guidare per la Ferrari è uno dei tanti sogni che un pilota di Formula 1 possa avere. E tanto vale anche per Seb: "Penso sia qualcosa di unico per i piloti e anche per me", ha detto. E ripetere ciò che ha fatto Schumacher per la Scuderia sarebbe davvero un'emozione unica: "Se potessi fare almeno un po' di quello che ha fatto lui sarebbe davvero incredibile. Lui ha creato un miracolo e insieme a tutto il team ha ottenuto grandi successi. Ripetere ciò che ha fatto non è impossibile. Quello che è impossibile è copiarlo", ha continuato.



Poi, un augurio a tutti: "Feliz Navidad, Feliz Navidad y... felicidad", ha concluso canticchiando.