F1, Vettel: "Non siamo i favoriti, ma ce la metteremo tutta"

Sebastian Vettel non si sbilancia, come tutti, sull'esito delle libere di Suzuka, ma conferma che lui e la Ferrari ce la stanno mettendo tutta per far sognare i tifosi della Ferrari. "Non possiamo fare promesse, l'unica è che ce la metteremo tutta, proveremo di tutto. Ogni domenica è una nuova opportunità, poi vedremo. Di certo non siamo i favoriti né qui, né nel Mondiale. Bisogna tenere i peidi per terra", ha detto.

Quanto alla prima giornata di prove, c'è poco da dire. "In queste condizioni dipende dal pilota se vuole continuare a girare o meno. In certi momenti ha piovuto davvero forte. Sono rimasto fuori a lungo per trovare un ritmo, anche se si possono fare pochi paragoni con gli altri. Non si possono trarre delle conclusioni", ha aggiunto. Poche battute, anche meno del solito, per Kimi Raikkonen: "Non so come sarà il tempo domenica, quindi... Ovviamente cerchiamo di imparare qualcosa di utile anche da queste giornate".