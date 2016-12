F1, Vettel: "Monza, non vedo l'ora"

Sebastian Vettel è emozionato in vista del Gran Premio d'Italia: "Conosco la passione dei tifosi Ferrari e sto per scoprire l'emozione che dà vivere una gara come questa". Il pilota tedesco si è tolto un sassolino dalla scarpa non dimenticando i fischi ai tempi della Red Bull: "Se salirò sul podio non vedo l'ora di non ricevere più fischi dopo tanto tempo...". Sulla questione con la Pirelli: "Per me è chiusa".