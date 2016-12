F1, Vettel: "Le Mercedes saranno veloci"

Nel giorno in cui le Mercedes sono scivolate indietro, Sebastian Vettel non è riuscito ad approfittare dell'occasione. "E' sempre difficile prevedere cosa accadrà dopo il venerdì, la macchina sembra funzionare, ma si può migliorare. Anche se il passo sembra esserci. Le Mercedes sono state più lente del solito, ma saranno veloci visto che non sempre mostrano tutto quello che hanno. Di sicuro, viste anche le Red Bull, sarà una battaglia serrata", ha detto.

Non cambia disco Kimi Raikkonen, anche se per una volta i guai gli sono rimasti lontani. "Stiamo facendo il solito lavoro, è stato un venerdì normale. Tutto è andato piuttosto bene, ma c'è sempre qualcosa da migliorare. Se è una pista per noi? E' venerdì, è difficile dirlo. Dai tempi sul giro abbiamo avuto una buona giornata e partitamo da qui per lottare", le sue parole.