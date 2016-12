F1, Vettel: "La prima stagione in Ferrari è stata da sogno"

Sebastian Vettel ha festeggiato il suo San Valentino con la Ferrari , celebrando un anno d'amore. "La prima stagione in Ferrari? E' stata da sogno, la prima vittoria una cosa indescrivibile. La dedizione, la passione, l'entusiasmo di ogni singolo dipendente, ma anche di tutti i fan della Ferrari che è semplicemente un mito. Per me è sempre stato qualcosa di speciale. Da piccolo sognavo di essere seduto un giorno in una Ferrari", ha scritto sul suo sito.

Adesso, però, c'è da affrontare una seconda stagione in rosso con un solo obiettivo: battere l'armata Mercedes. "Sappiamo che il nostro pacchetto non è ancora abbastanza forte per stare davanti alla Mercedes o per raggiungerli, ma ci stiamo lavorando e siamo sulla strada giusta", ha aggiunto. In Ferrari alegga ancora la presenza del grande Michael Schumacher: "Ovunque ci sono foto di Michael e molte persone di quel tempo sono ancora parte della squadra. Per tutti Michael è ancora un membro del team". Infine Vettel ancora ha criticato la complessa tecnologia sulle monoposto di Formula 1. "Lo spettatore vuole essere in grado di identificarsi con la tecnologia dei veicoli ma per ora è troppo complessa. Inoltre c'è ancora il problema che il suono non è presente", ha concluso.