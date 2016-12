F1, Vettel: "La gomma? Nessun segnale potesse avere problemi"

Dopo lo spavento per l'esplosione della gomma in gara, Sebastian Vettel si è detto sorpreso di quanto accaduto. "Sembrava tutto a posto, il passo era uguale rispetto al giro prima. Non c'era alcun segnale che potesse esserci questo guasto. L'idea era quella di andare il più lunghi possibili (con il pit stop, ndr). Lo stavano facendo tutti, nessuno era rientrato nei primi dieci giri", ha spiegato il ferrarista subito dopo il ritiro.