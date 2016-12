F1, Vettel ha lo sguardo su Singapore: "Gara insidiosa ma lì ho già vinto"

È iniziata la settimana di avvicinamento al quindicesimo Gran Premio di F1. Sebastian Vettel , dopo l'ottimo terzo posto ottenuto a Monza, dietro solo alle due Mercedes, vuole continuare a insidiare Hamilton e Rosberg . "Non sarà facile, si tratta di una gara abbastanza insidiosa - ha commentato il pilota tedesco - Come gli altri anni, il caldo e l’umidità saranno fattori importanti, ma credo che sia una gra che piace a tutti i piloti".

Se le frecce d'argento continuano a dominare il campionato, la Ferrari prosegue il suo cammino di miglioramento. Il podio ottenuto da Vettel sul tracciato di Monza è stato un grande risultato, e a Singapore la casa di Maranello cerca continuità. "Ho dei bellissimi ricordi legati a questo circuito – ha ammesso Vettel – perché in passato sono riuscito a vincere più volte". La particolarità è che questo Gp si corre in notturna, per rimanere agganciati all'orario televisivo europeo: "Non guidare con la luce del sole la rende una sfida diversa dalle altre, soprattutto per quanto riguarda i punti di riferimento intorno alla pista".