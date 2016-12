F1, Vettel: "Forse potevo fare secondo, ma sono contento"

Appena tagliato il traguardo Vettel ha chiesto scusa nelle comunicazioni via radio con la squadra per un terzo posto, che forse non ha rispecchiato le vere ambizioni della vigilia. Un "sorry" figlio del rammarico per essere arrivato a soli 2" da Rosberg. Anche Kimi Raikkonen voleva qualcosa di più, ma il suo bilancio è positivo. "Abbiamo fatto il masismo vista la posizione di partenza che avevamo. Qui è difficile superare e ci siamo riusciti con le Williams al pit-stop, abbiamo scelto le gomme giuste e tutto è andato bene. Ma potevamo fare meglio. Vorremmo essere al vertice, ma è stato fatot un lavoro fantastico per tutto l'anno e dobbiamo continuare così. Proveremo a fare ancor amelgio alla porosisma gara", ha spiegato. Dal canto suo, Maurizio Arrivabene prende quello di positivo che ha detto la gara giapponese. "Non definirei il terzo e il quarto posto molto soddisfacenti, ma comunque è un altro podio su un circuito per noi molto, molto difficile. Siamo stati bravi a reagire dopo venerdì e sabato mattina, penso sia un podio meritato. Mi aspettavo qualcosa di meno: quando non vinci non va bene ma, in questo caso, va bene così. Si sarebbe potuto provare a fare qualcosa di aggressivo durante il cambio gomme, quando Rosberg è passato davanti a Vettel, ma sarebbe stato pericoloso per le gomme. Va bene così. Quando hai davanti la Mercedes è sempre tutto molto più difficile", il commento del team principal del Cavallino.