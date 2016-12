F1, Vettel finisce nella ghiaia

Epilogo poco rassicurante per Vettel nella seconda sessione di libere sul circuito austriaco. Il tedesco stava effettuando un long run con dati piuttosto negativi sul degrado delle gomme. Seb ha provato a spingere negli ultimi minuti, ma in rettilineo ha perso completamente il controllo del posteriore. La Ferrari è andata in testacoda e solo la ghiaia e l'ampia via di fuga ha permesso al pilota di non finire contro le barriere. Il team radio di Vettel: "Non so cosa sia successo".