F1, Vettel: "E' stato comunque divertente"

Impossibile non parlare della situazione delicata della Red Bull: "E' difficile immaginare di non vederli in griglia, spero che in qualche modo si trovi una soluzione. Ovviamente non decido io, anche se sono molto legato a loro". Se Vettel ha percorso poco meno di dieci giri, il suo compagno di team Kimi Raikkonen è rimasto per tutto il tempo a guardare. "Non abbiamo imparato nulla. Prima i problemi con il circuito, poi la pista bagnata. E' stata una giornata in cui non si è fatto nulla di utile. Il gap con le Mercedes? Vedremo in qualifica e capiremo come lavoreranno le gomme", le sue parole. Come il finlandese, anche Lewis Hamilton non ha girato. "Le previsioni dicono che sarà asciutto e il team ha deciso di non rischiare perché era inutile, non avremmo imparato nulla. La Red Bull a rischio? Ci saranno sempre dei team in F1 e non posso immaginare che lasceranno tutti quei dipendenti senza laovoro". A Sochi, così, si è goduto una giornata di gloria Felipe Massa. "Siamo stati più competitivi del solito, è andata bene anche se c'erano poche macchine in pista. Non è facile da capire come andrà, ma almeno abbiamo fatto alcuni giri importanti sull'acqua. Mi aspetto di essere competitivo, in teoria è una pista buona per noi. Essere davanti alla Ferrari sarebbe una bella cosa, ma dobbiamo continuare a sperare di poter battere anche la Mercedes", il sogno del brasiliano.