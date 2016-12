F1, Vettel e Raikkonen davanti a tutti nelle libere 3 di Singapore

Insomma, se due indizi fanno una prova, allora si prospetta davvero un GP emozionante e apertissimo a ogni risultato. Perché la coppia dominatrice del Mondiale ha confermato, tempi alla mano, di non essere in palla, sia nella simulazione di gara, sia in quella di qualifica. Certo, bisognerà vedere se succederà lo stesso anche nella sessione che assegnerà la pole, ma l'impressione è che qui il motore tedesco sia molto meno performante del solito. Perché, ancora non è chiaro. Sta di fatto che Ferrari e Red Bull sono pronte ad approfittarne. Vettel ha dato una lezione di guida nell'ultimo turno di prove libere, rifilando distacchi pesanti a tutti. E con Raikkonen alle sue spalle, significa che qui il Cavallino può davvero fare una grande gara. Attenzione però a Ricciardo e Kvyat, improvvisamente rinati dopo un campionato fatto da tanti bassi e pochi alti. Si conferma veloce anche Alonso, che ha portato la sua McLaren a una manciata di millesimi da Rosberg. Ancora male le Williams a conferma che i motorizzati Mercedes sono attesi da una domenica tutta in salita.