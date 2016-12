F1, Vettel ci crede: "Qui la domenica succedono tante cose..."

Sebastian Vettel lo dice sottovoce, ma dopo il terzo posto in qualifica, è fiducioso anche per la gara di Budapest. "Il terzo posto è soddisfacente, ora speriamo in una bella gara e, chissà, di solito su questa pista succedono tante cose la domenica... Magari riusciremo a fare qualcosa con Lewis e Nico. Ma mi aspetto anche di fare la gara insieme con le Williams e le Red Bull", ha detto il tedesco della Ferrari.

"Quella di venerdì è stata una giornata difficile, con alcuni problemi che ci hanno rallentato. Adesso abbiamo trovato la direzione giusta, siamo stati calmi e dalla terze prove la macchina ha continuato a migliorare", ha aggiunto. Ancora una volta, Kimi Raikkonen ha vissuto un sabato complicato, culminato con una terza fila discreta. "Il problema nelle libere 3 non mi ha aiutato, ma non possiamo farci nulla adesso. Abbiamo usato la stessa macchina anche in qualifica, con qualche problemino qua e là. Non è andata male, ma siamo stati un po' costretti a indovinare. Abbiamo messo assieme un giro solido, ma la posizione è dignitosa. Non è andata male, anche se non è quello che volevamo., Però parto dal lato buono della griglia. Dovremo fare una buona partenza e poi vedremo nelle prima curve. Speriamo in una gara pulita", ha commentato.