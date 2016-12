F1, Vettel: "Cercheremo di rendere possibile l'impossibile"

Nel secondo stint ho provato a dettare il pasos, ma non è stato facile. E' stato un grande giorno, un grande weekend grazie a tutto il team. Abbiamo recuperato il passo dopo qualche problema venerdì. Da sabato il feeling è stato fantastico, incredibile e in gara abbiamo concretizzato. E' stato tutto perfetto", ha aggiunto dopo che nel giro di rientro aveva festeggiato alla sua maniera: "Pole e vittoria, che dire di più. Grazie ragazzi, che giornata, forza Ferrari". Ritrova il sorriso anche Kimi Raikkonen, che stavolta non ha commesso errori al via e si è preso un meritato podio. "Speriamo sia un segno per il futuro. In qualifica ho fatto fatica e non so perché. Non mi aspettavo di fare meglio, ho faticato, ma avevo abbastanza velocità per arrivare terzo. Non potevo prendere Ricciardo e alla fine ho dovuto gestire. Comunque è un buon risultato per tutto il team", ha commentato. Complimenti per tutti da parte di Maurizio Arrivabene. "Non è la mia Ferrari, questa è la Ferrari, a partire dal presidente, di tutti quelli che ci lavorano, soprattutto dei ragazzi che sono stati fantastici. E quindi sono contentissimo. Sebastian è un campione e lo ha dimostrato con un giro pazzesco in qualifica, sul giro unico io ho visto solo Reutemann e Senna fare quelle cose lì, e con una gara fantastica. L'inizio di una nuova era? A me delle nuove ere non importa, l'importante è vincere e basta''.