F1, Vettel: "Abbiamo il passo, ma facciamo fatica a trovarlo"

"La macchina, comunque, dava buone sensazioni. L'obiettivo principale era conoscere il tracciato. La pista è difficile, scivolosa, ma anche bella e impegnativa. E' difficile soprattutto trovare dei riferimenti in frenata dopo un lungo rettilineo", ha aggiunto. Non se la prende neppure Kimi Raikkonen, nonostante sia stato lui il più penalizzato dai guai della SF16-H. "Credo che quando tutto ha funzionato, il bilanciamento non era male. Però dobbiamo far funzionare meglio le gomme sul giro secco. Sulla distanza non va male. Dobbiamo vedere dove migliorare in qualifica. Il tracciato? Non mi dispiace", ha commentato il finlandese.